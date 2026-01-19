Superjet 100 получил полностью российский интерьер
На предприятии «Региональные самолёты» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию «Ростеха») завершилась установка интерьера в импортозамещённом самолёте Superjet 100. Все элементы салона, включая пассажирские кресла, произведены российскими компаниями.
Самолёт рассчитан на 100 пассажиров. Передние ряды относятся к классу «комфорт» и имеют увеличенное расстояние между креслами. Лайнер получил специальную окраску с элементами цветов флага Индии и вскоре будет представлен на авиавыставке Wings India 2026.
Это один из первых Superjet 100, полностью оснащённых российскими двигателями ПД-8 и интерьером, уточнили в Минпромторге.
