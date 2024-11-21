На Южном Урале начали возводить самую длинную эстакаду

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Под городом Сим в Ашинском районе приступили к строительству на федеральной трассе М5 «Урал» самой протяженной эстакады в Челябинской области. Мостовое сооружение возводят в ходе масштабной реконструкции особо важной автомагистрали и строительства объездной дороги вокруг Сима. По расчетам, это намного ускорит проезд в районе перевалов, позволит избежать огромных пробок и повысит безопасность движения.

«В рамках строительства эстакады через реку Сим на сегодня возведено порядка 80% железобетонных опор, необходимых для последующего устройства пролетного строения сооружения. Высота опор — 46 метров. Длина эстакады — более километра. На нее потратят 25 миллиардов рублей, — сообщили в пресс-службе подрядчика, компании „Дортрансстрой“. — Наши мостовики приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролетного строения для дальнейшей его надвижки на опоры моста».

Как отмечают мостостроители, общий вес металлоконструкций составляет 2113 тонн.Надвижка пролетов ведется по двум направлениям: сначала левое, затем правое. Длина каждого направления — 252 метра. У будущей эстакады всего 28 опор: 27 пролетов, из которых три из металлических, а остальные из железобетонных балок. Металлическое пролетное строение изготавливается из атмосферостойкой стали. Первая надвижка собранного пролета — 78 м по оси моста — запланирована на март 2025 года.

По информации строителей, большой эстакадный проект состроит из трех стадий. Первая — мост через реку Ук, вторая — километровая эстакада через реку Сим, третья — эстакада, соединяющая федеральную трассу с городом.

Добавим, что в рамках реконструкции трассы М5 «Урал» и строительства четырехполосной трассы в Ашинском районе тот же подрядчик на днях досрочно завершил буровзрывные работы на участке км 1564 — км 1609, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Чтобы избавиться от крутых спусков и подъемов, которые увеличивают время в пути и создают дополнительную опасность на трассе, дорожники снижают перепады высот. Проведение буровзрывных работ позволило „урезать“ Уральские горы: за время их выполнения специалистами пробурено около 13 000 скважин глубиной до десяти метров каждая», — пояснили в дорожном ведомстве.

По словам дорожников, в пробитые скважины закладывают высокоэффективное и безопасное эмульсионное вещество. Так, в среднем за неделю измельчали более 8 тыс. кубометров горной массы, всего срезано почти 0,44 млн кубометров породы. Максимальный общий вес заряда составлял 15 тонн, радиус опасной зоны— 400 метров. На расчистку площадки уходило в среднем около трех часов, и для обеспечения безопасности в этот период трасса была перекрыта.

Теперь участок федеральной трассы М5 в горнозаводской зоне, который перекрывался по вторникам или четвергам из-за буровзрывных работ, будет круглые сутки открыт для движения. Кроме того, для увеличения пропускной способности трассу расширят до четырех полос и построят новые развязки. В конце ноября планируют запустить рабочее движение по четырехполосному участку автодороги км 1564 — км 1578 в рамках первого этапа реконструкции.

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