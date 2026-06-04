Дорожники смонтировали последнюю, 288-ю железобетонную балку пролетного строения на крупнейшем мостовом сооружении Челябинской области — эстакаде через реку Сим. Возведение смешанной сталежелезобетонной эстакады общей протяженностью более километра осуществляется в рамках реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» в Ашинском округе Челябинской области на участке строительства обхода г. Сим. Высота опор сооружения достигает 36 метров и более. Монтаж 27 пролётов выполнен с высокой точностью — все элементы установлены в проектное положение, что гарантирует надёжность, безопасность и комфортные условия движения на новом участке федеральной автодороги.

Реконструкция автомобильной дороги с устройством нового участка — обхода города Сим — ведется на протяжении 18,8 км. На текущий момент общая готовность объекта составляет порядка 70%. Водопропускные трубы устроены на 82% от запланированного объема, земляное полотно автомобильной дороги готово почти на 90%.

Благодаря реализации данного проекта транзитный транспорт будет следовать в обход города Сим. Это позволит сократить время в пути на час, а общую протяжённость маршрута — на 1,14 км.

СПРАВОЧНО

Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» выполняется в рамках федерального проекта «Развитие федеральной сети» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Её цель — расширение существующей дороги с двух до четырёх полос движения. Благодаря этому пропускная способность данного участка трассы возрастёт с 11 до 30 тысяч автомобилей в сутки, что отвечает современным потребностям развития транспортной инфраструктуры Челябинской области.

Общая протяжённость реконструкции, включая нулевой этап, составляет более 60 км. В 2025 году был введён в эксплуатацию первый четырёхполосный участок с 1564-го по 1578-й км. Для связи нового направления трассы М-5 с городом Сим будет построена новая транспортная развязка с путепроводом. Формирование транзитного направления в обход города позволит увеличить разрешённую скорость движения с 60 до 90 км/ч, что значительно сократит время в пути.

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