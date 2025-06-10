Строители надвинули 252 метра пролетов на самой длинной эстакаде на Южном Урале

© avatars.dzeninfra.ru

Металлоконструкции закончили надвигать по левой оси моста. Надвинули более 250 метров до четвертой опоры. Как это выглядит, строители показали на видео.

Теперь конструкции надвинут на правом направлении. Их уже начали собирать.

«А по краям моста защита от падения какая будет? Ну, чтобы при аварии не улетали вниз», — поинтересовался Наиль.

Дорожники ответили: барьеры предусмотрены высотой 1,1 м, удерживающая способность — 450 кДж.

Напомним, огромная эстакада позволит сделать безопаснее один из самых неприятных участков федеральной трассы М-5. Стоимость проекта оценивается в 25 миллиардов рублей .

https://files.1...b1ac68008d2.mp4

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈