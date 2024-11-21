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Юлия Кузьмина 21 ноября 2024, 09:58 Производство

На заводе «Полиматиз» приступили к выпуску материала для защиты пола на время ремонта SpanPol.

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На заводе «Полиматиз» приступили к выпуску укрывного материала для защиты пола на время ремонта SpanPol. Новое решение завода станет превосходной заменой картона и черной пленки. За счет пористой структуры, материал станет лучшей защитой от налипания различных растворов, жидкостей, пыли на половое покрытие. Не пропускает жидкости, а это значит экономия времени на уборке. Не скользит на поверхности. Материал предотвратит образование надломов и трещин даже при максимальных изгибах.

 © polymatiz.ru

 © polymatiz.ru

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Источник: https://polymatiz.ru/product/dlya-doma-i-remonta/

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