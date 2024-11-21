В ДНР запустили производство специальных видов цементных смесей

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В ДНР запустили новую технологическую линию по производству специальных видов цементных смесей. Их изготовлением займется завод «Пик-Цемент» в Амвросиевском районе. Весь проект был реализован за девять месяцев, а монтаж оборудования занял три с половиной месяца. Производительность новой линии составит 500 тысяч тонн продукции в год.

Новое производство позволит снизить нагрузку на окружающую среду, так как предусматривает утилизацию вредных отходов металлургической промышленности — а именно доменного шлака, а также отходов со Старобешевской и Зуевской ТЭС — так называемой сухой золы унос.

Продукция может использоваться для производства бетона, в промышленности и при строительстве новых объектов в агрессивной среде, таких как гидротехнические сооружения и химические заводы.

Также продукция новой линии будет применяться для строительства дорог и при берегоукреплении, что для нас крайне актуально с учетом развития Приазовья.

Что касается конкретной производственной линии, то в нее вложили около одного миллиарда рублей инвестиций. Продукция амвросиевского завода востребована не только в самой Республике, но также в Ростовской области, Ставропольском крае и ближайших регионах.

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