Бывший завод Bridgestone в Ульяновске возобновил производство шин

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На сегодняшний день завершены все стандартные испытания и сертификации, подтверждающие безопасность продукции и готовность к старту продаж. Всего на заводе в Ульяновске в 2025 году планируется выпустить 1,2 млн шин.

Своевременный перезапуск завода Gislaved в Ульяновске состоялся благодаря профессионализму и слаженности его команды, а также синергии всех активов холдинга, рассказал генеральный директор АО «Кордиант» Вадим Володин.

«На предприятии сохранились лучшие мировые практики производства и контроля качества продукции. Обеспечена сырьевая устойчивость».

Ульяновский завод Gislaved является предприятием полного цикла, способным производить до 2,4 млн шин в год. До декабря прошлого года он принадлежал японскому производителю премиальных шин Bridgestone, после чего вошел в периметр холдинга «Кордиант». В июле 2024 года предприятие получило название Gislaved — такое же, как у премиального бренда шин, входящего в продуктовый портфель холдинга.

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