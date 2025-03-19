В Ульяновске прошел перезапуск бывшего шинного завода Bridgestone

В Ульяновске прошел перезапуск бывшего шинного завода BridgestoneСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Шинный завод Gislaved на базе бывшего предприятия Bridgestone в Ульяновске начал свою работу. До конца года на нем планируют выпустить 1,2 млн шин, в 2026 году — в два раза больше.
Gislaved стал последним заводом, который перезапустили в регионе после ухода иностранных компаний, начиная с 2022 года. Теперь он входит в холдинг «Кордиант» (принадлежит «Севергрупп»). Практически весь персонал ульяновского предприятия был сохранен.
«Продукция завода будет меняться, мы работаем над расширением линейки. Это один из самых современных заводов. Предприятие способно делать шины премиального качества — заполним сегмент премиальных шин, нехватка которых есть на рынке», — цитируют «Известия» заявление генерального директора компании «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Ранее «РГ» сообщала, что российские премиум-автомобили Aurus получат отечественные шины Gislaved.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Электротранспорт в СССР
История электротранспорта в СССР берет начало в 1947 году, когда ... задач которого была разработка передовых технологий в машиностроении.
-
Первый опытный образец самолёта МС-21 с ПД-14 покрашен в новую ливрею ОАК
Первый опытный образец самолёта МС-21, получивший в прошлом году отече...ет единой для всех опытных образцов гражданских самолётов производства ОАК.
-
КРЭТ открыл в Ульяновске первую бесплатную корпоративную школу радиоэлектроники для детей
В Ульяновске открылась первая бесплатная корпоративная школа радиоэлек... приборостроения (УКБП) «Концерна Радиоэлектронные технологии».
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Roman Wyrzykowski