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Nina Petr_chzsa 21 ноября 2024, 15:23 Производство

Каталитические нейтрализаторы на вилочных погрузчиках СИЛАНТ

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 © t.me

С целью снижения уровня выброса токсичных выхлопных газов инженеры ЧЗСА оснастили вилочные погрузчики специальными каталитическими нейтрализаторами.

Корпус этого устройства изготавливается из прочных материалов, устойчивых к высоким температурам и коррозии. Внутри него расположены два керамических блока. Они состоят из нескольких тысяч каналов, которые призваны удержать вредные и опасные продукты, выделенные двигателем внутреннего сгорания. За доли секунды катализатор их перерабатывает, в результате наружу выходят безвредные газы и частицы воды.

Это делает технику пригодной для работы в местах, где действуют жесткие требования по охране окружающей среды.

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Источник: https://t.me/chzsa21/947

Катализатор, СИЛАНТ, погрузчик
  • Badassgoliath Badassgoliath
    21.11.2415:36:27

    Заметка про катализаторы. Если они не отечественные, то это не по теме сайта.

    #1292746
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