Каталитические нейтрализаторы на вилочных погрузчиках СИЛАНТ

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С целью снижения уровня выброса токсичных выхлопных газов инженеры ЧЗСА оснастили вилочные погрузчики специальными каталитическими нейтрализаторами.

Корпус этого устройства изготавливается из прочных материалов, устойчивых к высоким температурам и коррозии. Внутри него расположены два керамических блока. Они состоят из нескольких тысяч каналов, которые призваны удержать вредные и опасные продукты, выделенные двигателем внутреннего сгорания. За доли секунды катализатор их перерабатывает, в результате наружу выходят безвредные газы и частицы воды.

Это делает технику пригодной для работы в местах, где действуют жесткие требования по охране окружающей среды.

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