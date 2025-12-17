В Ивановской области построили первую очередь завода по выпуску спецтехники
Как стали известно Telegram-каналу Agroreport, на новом заводе ГК «Профессионал» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») наладят выпуск пяти видов специализированной техники: фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, мини-погрузчиков, гусеничных мини-экскаваторов, а в перспективе — гусеничных экскаваторов.
Компания сообщает, что разработкой новых моделей техники занималась самостоятельно. Сегодня на основной площадке тестируют опытные образцы, которые будут запускать в серию уже на новом заводе. По данным компании, из 150 произведённых единиц 90 уже продали в Иванове и других регионах страны.
Фото: Правительство Ивановской области
