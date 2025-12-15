Входящий в холдинг UMG завод «Челябинские строительно-дорожные машины» представил полностью локализованную версию фронтального погрузчика UMG WL50. Эта модель относительно популярна среди эксплуатантов, но до сих пор она критически зависима от иностранных комплектующих.

В новой версии WL50 использован турбодизель ЯМЗ-236 мощностью 168 кВт и российские ведущие мосты, созданные совместными усилиями МГТУ имени Баумана и автозавода «Урал».

Кроме того, в рамках проекта по локализации были также «импортозамещены» все металлоконструкции, гидроцилиндры, кабина оператора, баки и рукава. Уровень локализации составляет более 80%, кооперация по созданию российской версии погрузчика включает предприятия из Тверской, Ярославской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

Одновременно WL50 модернизировали — он оснащается эргономичной кабиной со встроенной системой защиты ROPS/FOPS.

К 2027 году UMG планирует запустить в производство широкую гамму «импортозамещенных» фронтальных погрузчиков грузоподъемностью от 3 до 12 тонн.