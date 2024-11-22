В тюменском районе «Плеханово» построен новый детский сад

Детский сад на ул.Интернациональной (фото автора) © t-l.ru

На ул. Интернациональной в Тюмени построен новый жилой дом со «встроенно-пристроенным» социальным объектом. Для каждого родителя главное — создать счастливое детство для своего ребенка. Застройщик позаботился об этом, построив современный детский сад на 300 воспитанников рядом с 15-ти этажным домом. В детском саду 12 групп. В каждой из них есть санузел, буфетная и раздевальная комнаты. Территория объекта закрыта, оснащена системой видеонаблюдения и контроля доступа.

Детский сад на ул.Интернациональной (фото автора) © t-l.ru

Детский сад на ул.Интернациональной (фото автора) © t-l.ru

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