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Александр Петров 22 ноября 2024, 12:22 Фотофакты

На строящийся атомный ледокол «Чукотка» установлен первый главный электрический двигатель

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 © www.korabel.ru

«Балтийский завод» установил на ледокол «Чукотка» гребной электродвигатель (ГЭД) левого борта. С помощью плавкрана и специальной оснастки специалисты разместили двигатель весом более 300 тонн на штатное место.

Всего на «Чукотке» будет установлено три ГЭД: два бортовых и центральный, каждый мощностью 20 МВт. Эти агрегаты обеспечат движение, маневры и регулировку скорости ледокола. На судне продолжаются достроечные работы, сообщает «Балтийский завод».

«Чукотка» — четвертый серийный (пятый по счету) атомный ледокол проекта 22220. Контракт на его строительство был подписан в августе 2019 года между ФГУП «Атомфлот» (госкорпорация «Росатом») и «Балтийским заводом» (в составе ОСК). Закладка состоялась в декабре 2020 года, а сдача судна запланирована на декабрь 2026 года.

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...kta_22220_pogruzili_pervyy_ged.html

Ледокол"Чукотка", Балтийский завод
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