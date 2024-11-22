На строящийся атомный ледокол «Чукотка» установлен первый главный электрический двигатель

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«Балтийский завод» установил на ледокол «Чукотка» гребной электродвигатель (ГЭД) левого борта. С помощью плавкрана и специальной оснастки специалисты разместили двигатель весом более 300 тонн на штатное место.

Всего на «Чукотке» будет установлено три ГЭД: два бортовых и центральный, каждый мощностью 20 МВт. Эти агрегаты обеспечат движение, маневры и регулировку скорости ледокола. На судне продолжаются достроечные работы, сообщает «Балтийский завод».

«Чукотка» — четвертый серийный (пятый по счету) атомный ледокол проекта 22220. Контракт на его строительство был подписан в августе 2019 года между ФГУП «Атомфлот» (госкорпорация «Росатом») и «Балтийским заводом» (в составе ОСК). Закладка состоялась в декабре 2020 года, а сдача судна запланирована на декабрь 2026 года.

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