Ввоз импортных семян картофеля сократился более чем на 90% в 2024 году

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В 2024 году Россия резко снизила импорт семян картофеля и овощных культур. Сильнее всего снизился импорт семян картофеля, но и по другим культурам произошло снижение более чем на 50%.

По данным, с которыми ознакомилась sfera.fm, воз семенного материала в этом году снизился на 61% по сравнению с прошлым годом.

Самое значительное сокращение импорта отмечено по картофелю — ввезено на 92% меньше, чем годом ранее, по луку-севку импорт снизился на 77%, по овощным культурам — на 55%. При этом импорт семян овощных культур количественно не ограничивается, квоты в этом направлении вводить пока что не планируют.

Также на круглом столе обсуждался вопрос импортозамещения саженцев. В частности высказывалось предложение по ограничению ввоза зарубежных саженцев. Сначала нужно оценить, готовы ли отечественные селекционеры заместить импортные поставки. возможности и механизмы для регулирования есть, подчеркнул эксперт.

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