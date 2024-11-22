За три квартала 2024 года оборот высокотехнологичных предприятий столицы вырос в 2,4 раза

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За девять месяцев 2024 года оборот высокотехнологичных производств Москвы составил почти 854 млрд руб., что в 2,4 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах.

Высокотехнологичные производства являются одним из самых быстрорастущих секторов столичной промышленности. Активная поддержка города способствует тому, что компании разрабатывают и выводят на рынок инновационные изделия, которые пользуются спросом у предприятий большинства сфер экономики Москвы: на производстве, в электроэнергетике, информационной безопасности и многих других. За девять месяцев этого года оборот высокотехнологичных производств достиг 854 млрд руб., в 2,4 раза превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Более 51% этого объема, или почти 439 млрд руб., обеспечили производители компьютеров и периферийного оборудования.

Значительную долю в отраслевом обороте — 16,4%, или 140 млрд руб., — занимают компании, специализирующиеся на выпуске контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов, а также часов. Еще 11,6%, или 99,4 млрд руб., приходится на производителей элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат). 9,3%, или 80 млрд руб., составил оборот предприятий, выпускающих коммуникационное оборудование, 8,3% (почти 71 млрд руб.) — бытовую электронику.

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В лидерах роста по итогам трех кварталов 2024 года — компании, производящие бытовую электронику: за год их оборот вырос в 59 раз. Производители компьютеров и периферийного оборудования увеличили выручку в 4,1 раза, коммуникационного оборудования — в 3,3 раза, элементов электронной аппаратуры и плат — вдвое.Основные драйверы развития отрасли — малые предприятия: за девять месяцев 2024-го их оборот составил 357,3 млрд руб., увеличившись в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля в отрасли выросла с 29,6 до 41,8%.Доля производителей компьютеров, электронных и оптических изделий в общем обороте обрабатывающих производств Москвы (без учета нефтегазового сектора) в январе — сентябре составила 16,5%.На столицу приходится более трети (35,2%) оборота производителей компьютеров, электронных и оптических изделий России.

Сегодня выпуском компьютеров, оптики и электроники в Москве занимаются около 370 промышленных предприятий, на которых трудятся более 30 тысяч человек. Компаниям оказывают всестороннюю поддержку, которая позволяет им укреплять лидирующие позиции на рынке. Только по итогам трех кварталов 2024-го высокотехнологичные предприятия столицы увеличили производство на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузка заказчикам выросла на 40% и составила почти 465 млрд руб.

В частности, поставка компьютеров и периферийного оборудования выросла на треть, коммуникационного оборудования — более чем вдвое, отгрузка контрольно-измерительных и навигационных приборов увеличилась на 32%, а бытовой электроники — в 2,5 раза.

В городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. Промышленные предприятия Москвы могут воспользоваться множеством мер поддержки, которые помогают найти площадку под размещение производства, запустить его в короткие сроки, привлечь дополнительные инвестиции, закупить необходимое оборудование и даже выйти на экспортные рынки. В числе таких мер — льготные инвестиционные кредиты и займы, предоставление земельных участков под строительство производств за один рубль в год, а также инструменты национального проекта «Производительность труда», который позволяет повысить эффективность работы и улучшить экономические показатели за счет оптимизации производственных процессов.

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