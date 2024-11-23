На МКС прибыл грузовой корабль «Прогресс МС-29»

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Сегодня в 17:31 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-29» в автоматическом режиме пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции.

Корабль был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» 21 ноября.

На «Прогрессе МС-29» доставлено 2487 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе 1155 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 72-й длительной экспедиции, 869 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 43 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Также корабль привёз на станцию оборудование для научных экспериментов «БТН-Нейтрон-2», «Вампир», «Взаимодействие-2», «Лазма», «Сепарация», «Спланх», «Фуллерен» и «3D-печать».

С 1978 года это была 190-я стыковка кораблей семейства «Прогресс» к орбитальным станциям, в том числе 95-я — с МКС.

На станции работает экипаж 72-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, астронавтов NASA Дональда Петтита, Ника Хейга, Барри Уилмора и Суниты Уилльямс.

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