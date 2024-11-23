Под Тольятти отремонтировали трассу до «Жигулевского Артека»

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В Ставропольском районе капитально отремонтирована региональная трасса до «Жигулевского Артека». Дорогу «Урал» — Жигули — Пионерлагерь привели в нормативное состояние на всем протяжении — 11,8 км. Ремонт завершили на год раньше предусмотренного госконтрактом срока.

В рамках капремонта обновили асфальтобетонное полотно, укрепили обочины, выполнили усиление и уширение дороги, а также устройство пересечений и примыканий. Выполнен ремонт 8-ми водопропускных труб и строительство водоотводных канав, сообщает паблик «Дороги Самарской области».

В полосе отвода автодороги в границах Жигулей построено более 7 км тротуаров, а также установлены опоры освещения. Кроме того 6 пешеходных переходов оснастили искусственными дорожными неровностями и светофорными комплексами Т.7.

Дополнительно проведено обустройство 5 остановок общественного транспорта, к которым устроены заездные карманы, посадочные площадки, площадки ожидания, установлены новые автопавильоны. Установлено барьерное ограждение, новые дорожные знаки, нанесена разметка термопластиком.

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