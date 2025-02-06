Компания Ростеха безвозмездно передала Самарской области 67 машин скорой помощиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Компания Ростеха безвозмездно передала Самарской области 67 машин скорой помощи
Машины ранее эксплуатировались Самарской станцией скорой помощи по контракту с компанией «РТ-Социальная сфера».
Автомобили были закуплены новыми и полностью оборудованы современной медицинской техникой.
Всего за пять лет «РТ-Социальная сфера» предоставила субъектам России почти 400 новых автомобилей скорой помощи.
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