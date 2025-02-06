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d-tatarinov 06 февраля 2025, 20:30 266 Транспорт, спецтехника и логистика

Компания Ростеха безвозмездно передала Самарской области 67 машин скорой помощи

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 © t.me

Компания Ростеха безвозмездно передала Самарской области 67 машин скорой помощи

Машины ранее эксплуатировались Самарской станцией скорой помощи по контракту с компанией «РТ-Социальная сфера».

Автомобили были закуплены новыми и полностью оборудованы современной медицинской техникой.

Всего за пять лет «РТ-Социальная сфера» предоставила субъектам России почти 400 новых автомобилей скорой помощи.

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Источник: https://t.me/rostecnews

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