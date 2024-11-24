Поставки танков в российскую армию за три года увеличились почти в 8 раз

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Производство военной техники в России за последние три года увеличилось от нескольких раз до нескольких сотен раз в зависимости от номенклатуры. В огромных количествах выпускаются, в частности, танки.

Поставки танков в вооружённые силы России увеличились почти в 8 раз. При этом речь идёт не исключительно о производстве новых танков, но и о ремонте/модернизации уже существовавших. Именно в общей сложности всех танков в российскую армию стали поставлять почти в 8 раз больше, чем три года назад.

Ещё два года назад с этим процессом наблюдались сложности по причине необходимости мобилизации производства во всех его аспектах, но все эти трудности уже позади, и сейчас идёт активная промышленная работа.

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