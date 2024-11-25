В селе Новоблагодарном Ставропольского края открыли новый детский сад

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В селе Новоблагодарном Предгорного округа открыли новый детский сад, куда пошли более 150 детей. Строительство провели в рамках краевой госпрограммы «Развитие образования».

В учреждение принято более 150 детей, сформированы 8 групп по 20 человек.

Для каждой группы в детсаду обустроили гардероб, буфет, игровую, спальную и туалетную комнаты. Также там есть кабинеты для занятий музыкой, творческих занятий, физкультурой, кабинет логопеда, медицинский и пищевой блоки, служебно-бытовые помещения для персонала учреждения.

Территорию возле детского сада также обустроили. Там установили игровые зоны, лавочки, освещение и ограждение, клумбы для цветов, высадили деревья и кустарники.

Ранее правительство края сообщало, что с июня и до конца года в крае планируют построить ещё 9 школ и детских садов.

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