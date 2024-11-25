АВТОВАЗ отправляет Lada Aura в дилерские центры

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На АВТОВАЗе начались отгрузки бизнес-седанов Lada Aura. Автомобили отправятся государственным и корпоративным заказчикам, а также в дилерские центры, сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Lada Aura оснащаются моторами 1,8 EVO и автоматической бесступенчатой трансмиссией. Первые автомобили изготовлены в максимальной комплектации Status, которая предусматривает обивку салона из натуральной кожи черного цвета.

Для защиты лакокрасочного покрытия кузова всех отгружаемых Aura оклеиваются защитной плёнкой.

Aura — новый для Lada класс, автомобиль сочетает габариты С-сегмента и вместительность класса D. Автомобиль ориентирован прежде всего на комфорт пассажиров второго ряда сидений. Специально для них применены новые настройки подвески, усиленная шумоизоляция, а задний диван получил новую форму.

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