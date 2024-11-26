С ульяновского конвейера сошли первые грузовики Sollers TR

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Первые среднетоннажные грузовики Sollers TR сошли с конвейера «СОЛЛЕРС Комтранс» в Ульяновске. Новый завод рассчитан на выпуск гаммы автомобилей Sollers TR полной массой от 3,5 до 18 тонн, — говорится в сообщении.

Предприятие общей площадью 16000 квадратных метров находится на индустриальной площадке УАЗа. Его годовая мощность составляет 5000 автомобилей в год.

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— Новая линейка грузовиков займет нишу ушедшего под давлением санкций завода «Исузу». На ульяновском предприятии развернута не просто сборка, а полноценное производство нового модельного ряда. Здесь трудятся более 100 жителей региона

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