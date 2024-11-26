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Nelton 26 ноября 2024, 12:24 Производство

С ульяновского конвейера сошли первые грузовики Sollers TR

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 © 73online.ru

Первые среднетоннажные грузовики Sollers TR сошли с конвейера «СОЛЛЕРС Комтранс» в Ульяновске. Новый завод рассчитан на выпуск гаммы автомобилей Sollers TR полной массой от 3,5 до 18 тонн, — говорится в сообщении.

Предприятие общей площадью 16000 квадратных метров находится на индустриальной площадке УАЗа. Его годовая мощность составляет 5000 автомобилей в год.

 © 73online.ru

— Новая линейка грузовиков займет нишу ушедшего под давлением санкций завода «Исузу». На ульяновском предприятии развернута не просто сборка, а полноценное производство нового модельного ряда. Здесь трудятся более 100 жителей региона

https://web.tel...#-1001592852554

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Источник: https://73online.ru/r/s_ulyanovskog..._pervye_gruzoviki_sollers_tr-142977

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  • Nelton
  • 7
Ульяновская область, Соллерс, среднетоннажные грузовики
  • Badassgoliath Badassgoliath
    26.11.2412:57:40

    На ульяновском предприятии развернута не просто сборка, а полноценное производство нового модельного ряда.

    ???

    То есть компоненты не привозят из Китая? Что-то в случае с солерсом не верится.

    #1292959
    • Nelton Nelton
      26.11.2413:22:37

      Это со слов губернатора Ульяновской области.

      Планы на локализацию у Соллерса действительно есть.

      Но на данный момент — скорее средне-узловая сборка.

      #1292960
      • Nelton Nelton
        27.11.2411:26:09

        upd:

        Председатель Совета директоров ПАО «Соллерс» подчеркнул, что главное отличие нового проекта от проекта Isuzu в том, что это уже не крупноузловая сборка: «Уже кабины варятся и красятся в России.

        https://www.ixb...oizvodstvo.html

        #1293003
  • Нет аватара AndreiЯНАО
    26.11.2414:33:52

    Немного улыбнуло, что трудятся 100 человек, а заявлено такое большое производство

    #1292964
  • Нет аватара vajo
    27.11.2407:27:07

    «На ульяновском предприятии развернута не просто сборка, а полноценное производство нового модельного ряда. «

    И работает 100 чел. Прямо охотно «верю». Наверно Маск роботизированную фабрику построил    

    #1292995
    • Badassgoliath Badassgoliath
      27.11.2420:31:39

      Наверно Маск роботизированную фабрику построил

      В мире 99,(9)% заводов как-то обходятся безо всяких распиаренных масков — и ничего.

      #1293056
      • Нет аватара termometrix
        28.11.2412:44:33

        Использование робототехники неравномерно не только географически, но и по отраслям. На первом месте устойчиво закрепилась автомобильная промышленность/51%/. Именно ее потребности многие годы определяют динамику и направление развития рынка робототехники.

        На втором месте электроника и электротехника/28-30%/.Далее следуют разные отрасли машиностроения,пищепром и металлообработки. В целом, на машиностроение приходится около 70% установленных в мире роботов.

        https://www.sta...al/article/8104

        В России есть автомобилестроение и электронная промышленность,но их массовость не настолько велика.Вот почему у нас уровень роботизации ниже.Наши отрасли пока не могут удоволетворить внутренний рынок,а в Азии,ЕС и США огромные транснациональные корпорации функционируют для насыщения внутреннего спроса и экспорта продукции в больших количествах.

        Отредактировано: termometrix~12:45 28.11.24
        #1293100
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