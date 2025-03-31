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ОАО РИАТ 31 марта 2025, 13:49 106 Транспорт, спецтехника и логистика

Специалисты ОАО «РИАТ» приступили к производству 4-х осных шасси на базе КАМАЗ 43118

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В типаже выпускаемых ОАО РИАТ спецшасси появился новый продукт. Специалисты предприятия спроектировали и приступили к производству 4-х осных шасси с колесной формулой 8×6 повышенной грузоподъёмности на базе серийного КАМАЗ 43118.

Водители проводившие дорожные испытания оценили хорошую манёвренность, управляемость и устойчивость шасси, не отличимую от базового более короткого базового шасси КАМАЗ.

Основные технические характеристики базового варианта такого спецшасси

Двигатель: КАМАЗ 689.511-360 (Cummins ISL 360 50)

КАМАЗ 689.512-340 (Cummins ISL 340 50)

КАМАЗ 820.92-300 (газовый)

Снаряженная масса шасси, кг 9775 (4775/4990)

Технически допустимая полная масса, кг 30500 (6500/16000/8000)

Технически допустимая грузоподъёмность, кг 20650

Варианты колесных баз, мм 3690…4800

На фотографиях образец спецшасси с на базе КАМАЗ 43118 с подкатной задней осью с газобаллонной силовой установкой.

Отличительной особенностью этого шасси также будет использование полностью отечественной задней четвертой подкатной оси на пневматической подвеске с баллонными пневморессорами высокой надежности, с верхней V-образной реактивной штангой, продольными нижними реактивными штангами, стабилизатором бокового крена и гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия.

Ниже показана пневмоподвеска задней подкатной оси

 © riat.ru

Вид сзади на подвеску дополнительной оси на готовом шасси

 © riat.ru

Использование такого решения и системы регулирования давления в пневморессорах подкатной оси позволяет оптимальным образом перераспределить нагрузки между осями задней балансирной подвески и подкатной оси.

В зависимости от комплектации шасси 8×6 максимально допустимая нагрузка на четвертую заднюю подкатную ось может быть 7 или 8 тонн с увеличение грузоподъёмности шасси на 6000 или 7000 кг соответственно.

Кроме этого, использование отечественных узлов подкатной оси снижает стоимость шасси, а также затраты на техническое обслуживание.

По нашему мнению, такое шасси найдет применение в нефтегазопромысловой отрасли, в строительстве, а также для вакуумных машин различного назначения.

РИАТ принимает заказаны на поставку таких шасси, а также на доработку давальческих шасси Заказчиков по согласованным требованиям.

Автор статьи: Гречаный Юрий Анатольевич

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РИАТ, КАМАЗ, 43118, шасси, Cummins
  • Badassgoliath Badassgoliath
    31.03.2514:20:21

    Двигатель: КАМАЗ 689.511-360 (Cummins ISL 360 50)

    КАМАЗ 689.512-340 (Cummins ISL 340 50)

    Не понял. Это импортные двигатели, просто переименованные или же локализованные под своим названием?

    #1299259
    • Sniper_78 Sniper_78
      31.03.2514:34:47

      Локализованные. Причём давно уже, года два назад, не меньше. Зачем было писать про Cummins, не понимаю.

      #1299262
      • Нет аватара ОАО РИАТ
        31.03.2514:52:22

        Добрый день! Все верно. К сожалению, не все знают, что двигатель Cummins был освоен и локализован с новыми обозначениями КАМАЗ 689, поэтому для удобства наших партнеров мы делаем уточнение.

        #1299264
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