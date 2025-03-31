Специалисты ОАО «РИАТ» приступили к производству 4-х осных шасси на базе КАМАЗ 43118

Специалисты ОАО «РИАТ» приступили к производству 4-х осных шасси на базе КАМАЗ 43118Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В типаже выпускаемых ОАО РИАТ спецшасси появился новый продукт. Специалисты предприятия спроектировали и приступили к производству 4-х осных шасси с колесной формулой 8×6 повышенной грузоподъёмности на базе серийного КАМАЗ 43118.
Водители проводившие дорожные испытания оценили хорошую манёвренность, управляемость и устойчивость шасси, не отличимую от базового более короткого базового шасси КАМАЗ.
Основные технические характеристики базового варианта такого спецшасси
Двигатель: КАМАЗ 689.511-360 (Cummins ISL 360 50)
КАМАЗ 689.512-340 (Cummins ISL 340 50)
КАМАЗ 820.92-300 (газовый)
Снаряженная масса шасси, кг 9775 (4775/4990)
Технически допустимая полная масса, кг 30500 (6500/16000/8000)
Технически допустимая грузоподъёмность, кг 20650
Варианты колесных баз, мм 3690…4800
На фотографиях образец спецшасси с на базе КАМАЗ 43118 с подкатной задней осью с газобаллонной силовой установкой.
Отличительной особенностью этого шасси также будет использование полностью отечественной задней четвертой подкатной оси на пневматической подвеске с баллонными пневморессорами высокой надежности, с верхней V-образной реактивной штангой, продольными нижними реактивными штангами, стабилизатором бокового крена и гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия.
Ниже показана пневмоподвеска задней подкатной оси
Вид сзади на подвеску дополнительной оси на готовом шасси
Использование такого решения и системы регулирования давления в пневморессорах подкатной оси позволяет оптимальным образом перераспределить нагрузки между осями задней балансирной подвески и подкатной оси.
В зависимости от комплектации шасси 8×6 максимально допустимая нагрузка на четвертую заднюю подкатную ось может быть 7 или 8 тонн с увеличение грузоподъёмности шасси на 6000 или 7000 кг соответственно.
Кроме этого, использование отечественных узлов подкатной оси снижает стоимость шасси, а также затраты на техническое обслуживание.
По нашему мнению, такое шасси найдет применение в нефтегазопромысловой отрасли, в строительстве, а также для вакуумных машин различного назначения.
РИАТ принимает заказаны на поставку таких шасси, а также на доработку давальческих шасси Заказчиков по согласованным требованиям.
Автор статьи: Гречаный Юрий Анатольевич
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