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Великоросс 26 ноября 2024, 17:46 Дорожное строительство

В Муйском районе Бурятии открыли движение по новому мосту

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 © primamediamts.servicecdn.ru

Реконструкцию моста через реку Муякан закончили на 368 км трассы «Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо» сегодня, 26 ноября. Движение открыто для всех типов транспорта.

Новое стометровое сооружение построено из железобетона. Оборудовано береговыми и промежуточными опорами, барьерными и перильными ограждениями. Появились тротуарами, подходы и водоотвод. Стоимость объекта составила 411 млн рублей.

«Мы увеличили габариты. Теперь вместо однополосного деревянного здесь железобетонный двухполосный мост, который будет радовать автомобилистов, — отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

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Источник: https://ulanmedia.ru/news/1905785/?...4a43d77-19cb-5c5a-a638-436cc836c9a5

Бурятия
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