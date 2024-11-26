В Муйском районе Бурятии открыли движение по новому мосту

В Муйском районе Бурятии открыли движение по новому мостуСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Реконструкцию моста через реку Муякан закончили на 368 км трассы «Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо» сегодня, 26 ноября. Движение открыто для всех типов транспорта.
Новое стометровое сооружение построено из железобетона. Оборудовано береговыми и промежуточными опорами, барьерными и перильными ограждениями. Появились тротуарами, подходы и водоотвод. Стоимость объекта составила 411 млн рублей.
«Мы увеличили габариты. Теперь вместо однополосного деревянного здесь железобетонный двухполосный мост, который будет радовать автомобилистов, — отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
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