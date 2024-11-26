В Муйском районе Бурятии открыли движение по новому мосту

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Реконструкцию моста через реку Муякан закончили на 368 км трассы «Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо» сегодня, 26 ноября. Движение открыто для всех типов транспорта.

Новое стометровое сооружение построено из железобетона. Оборудовано береговыми и промежуточными опорами, барьерными и перильными ограждениями. Появились тротуарами, подходы и водоотвод. Стоимость объекта составила 411 млн рублей.

«Мы увеличили габариты. Теперь вместо однополосного деревянного здесь железобетонный двухполосный мост, который будет радовать автомобилистов, — отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

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