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Компания Сибгаз открыла в Иркутской области газоконденсатное месторождение (ГКМ) Илгинское.Об этом сообщает Минприроды РФ.

Илгинское ГКМ

расположено в пределах Знаменского участка недр;

по установленной классификации, относится к категории крупных;

подтвержденный объем запасов: природного газа — 135,4 млрд м 3 , газового конденсата — 4,4 млн т.



Лицензионный участок недр Знаменский

расположен в Усть-Удинском, Жигаловском и Качугском районах Иркутской области;

в региональном тектоническом плане располагается на юге Сибирской платформы в центральной части Ангаро-Ленской ступени;

по данным на 2002 г., прогнозные извлекаемые ресурсы в пределах Знаменского участка недр составляли 90 млрд м 3 ;

; недропользователем является компания Сибгаз.

По данным Минприроды, открытие Илгинского ГКМ сделано за счет собственных средств компании.Сибгаз ведет геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

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