sergey k 26 ноября 2024, 17:58 Добыча и разведка полезных ископаемых
В Иркутской области открыто крупное газоконденсатное месторождение — ИлгинскоеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Компания Сибгаз открыла в Иркутской области газоконденсатное месторождение (ГКМ) Илгинское.Об этом сообщает Минприроды РФ.
Илгинское ГКМ
- расположено в пределах Знаменского участка недр;
- по установленной классификации, относится к категории крупных;
- подтвержденный объем запасов:
- природного газа — 135,4 млрд м3,
- газового конденсата — 4,4 млн т.
Лицензионный участок недр Знаменский
- расположен в Усть-Удинском, Жигаловском и Качугском районах Иркутской области;
- в региональном тектоническом плане располагается на юге Сибирской платформы в центральной части Ангаро-Ленской ступени;
- по данным на 2002 г., прогнозные извлекаемые ресурсы в пределах Знаменского участка недр составляли 90 млрд м3;
- недропользователем является компания Сибгаз.
По данным Минприроды, открытие Илгинского ГКМ сделано за счет собственных средств компании.Сибгаз ведет геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
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