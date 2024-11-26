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sergey k 26 ноября 2024, 17:58 Добыча и разведка полезных ископаемых

В Иркутской области открыто крупное газоконденсатное месторождение — Илгинское

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 © neftegaz.ru

Компания Сибгаз открыла в Иркутской области газоконденсатное месторождение (ГКМ) Илгинское.Об этом сообщает Минприроды РФ.

Илгинское ГКМ

  • расположено в пределах Знаменского участка недр;
  • по установленной классификации, относится к категории крупных;
  • подтвержденный объем запасов:
    • природного газа — 135,4 млрд м3,
    • газового конденсата — 4,4 млн т.

Лицензионный участок недр Знаменский

  • расположен в Усть-Удинском, Жигаловском и Качугском районах Иркутской области;
  • в региональном тектоническом плане располагается на юге Сибирской платформы в центральной части Ангаро-Ленской ступени;
  • по данным на 2002 г., прогнозные извлекаемые ресурсы в пределах Знаменского участка недр составляли 90 млрд м3;
  • недропользователем является компания Сибгаз.

По данным Минприроды, открытие Илгинского ГКМ сделано за счет собственных средств компании.Сибгаз ведет геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

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Источник: https://neftegaz.ru/news/Geological...ensatnoe-mestorozhdenie-ilginskoe-/

газоконденсатное месторождение, Иркутская область
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