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Сегодня в Набережных Челнах состоялась торжественная церемония передачи городу 44 автобусов НЕФАЗ

В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев и другие руководители. В общей сложности с начала года «КАМАЗ» передал городу 90 низкопольных автобусов НЕФАЗ. Напомним, первая партия из десяти газовых автобусов НЕФАЗ была поставлена муниципалитету в феврале, ещё 36 единиц пассажирской автотехники были поставлены в марте. Сегодня «КАМАЗ» передал 44 низкопольных автобуса НЕФАЗ-5299-40-52. Пассажирская автотехника приобретена по программе льготного лизинга с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Новый транспорт пополнит автопарк челнинского МУП «ГОРКОММУНХОЗ». С учётом предыдущих поставок в эксплуатации этого перевозчика будет находиться уже 135 автобусов НЕФАЗ, в числе которых как дизельные, так и газомоторные модели.

«Сегодня в нашем городе происходит знаковое событие, которое, безусловно, положительно повлияет на качество жизни горожан. В пассажирский парк поступят ещё 44 новых низкопольных автобуса марки НЕФАЗ большого класса. Обновление общественного транспорта является одной из ключевых социальных задач, и руководство города успешно решает её благодаря поддержке государства и эффективной реализации федеральных программ. „КАМАЗу“, как ведущему российскому автопроизводителю и градообразующему предприятию, особенно важно, чтобы челнинцы добирались до места назначения в максимально комфортных условиях», — сказал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Руководитель компании также отметил, что «КАМАЗ» идёт по пути развития и расширения линейки выпускаемой пассажирской техники и уже в ближайшее время готов передать городу для тестовой эксплуатации новые комфортабельные автобусы среднего класса, которые будут востребованы на маршрутах с меньшим пассажиропотоком. Это позволит оптимально использовать ресурсы и улучшить транспортное обслуживание в менее загруженных районах города.

Переданные в городской автопарк автобусы НЕФАЗ-5299-40-52 окрашены в синий цвет, ставший уже традиционным для транспорта Набережных Челнов. Данная модель успешно показала себя в эксплуатации в российских городах и является одной из самых востребованных в продуктовой линейке компании. Автобус разработан для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, полностью соответствует программе «Доступная среда» и способствует удобному перемещению всех категорий пассажиров. Общая пассажировместимость — 105 человек, есть двадцать девять мест для сидения. Автобусы оснащены кондиционерами с режимом обогрева и современным телематическим оборудованием (видеорегистратором, видеокамерами, датчиком учёта пассажиропотока, валидаторами для оплаты проезда, USB-розетками и др.), что значительно повышает комфорт и уровень безопасности для пассажиров.

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