В Волгоградской области запустили новые линии по переработке овощей

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Производственная линия по обжигу (чистке) лука, оборудование для мойки, фасовки и упаковки овощей, новые хранилища — более 150 млн рублей в 2024 году направила компания «Кухмастер» на модернизацию и развитие предприятия в Ленинском районе Волгоградской области. В результате перерабатывающие мощности площадки вырастут на 75%.

Предприятие в Ленинском районе перерабатывает свежие волгоградские овощи и выпускает соусы, кетчупы, томатную пасту, кабачковую икру и соки. Объем выращиваемой витаминной продукции в регионе растет, а значит есть возможность наращивать объем переработки. Для этого на предприятии реализовали проект технической модернизации.

Так, в 2024 году «Кухмастер» запустил новую линию по чистке лука путем его обжига, современное оборудование по фасовке и упаковке производительностью 5 тонн в час. Кроме того, приобрели круглогодичную мойку моркови, возведен ангар для хранения сельхозпродукции в объеме 2 тыс. тонн, установлены емкости для хранения сиропа и растительного масла. В настоящее время завершается пусконаладка холодильника емкостью 50 тонн для хранения полуфабрикатов. На обновление производства направлено более 150 млн рублей.

Современное оборудование позволит предприятию увеличить мощности переработки сырья до 35 тыс. тонн в год — это на 15 тыс. тонн (75%) больше по отношению к 2023 году. Важно, что договоры на поставку сырья с местными овощеводами заключаются в феврале-марте, под новый урожай: аграриям это гарантирует сбыт, а переработчикам позволяет обеспечить производство сырьем.

По словам представителей компании, в 2025 году на предприятии планируют построить склад по хранению готовой продукции площадью 7500 м2. Кроме того, продолжается возведение нового административно-бытового корпуса с лабораторией. Ведутся работы по увеличению орошаемого клина до 640 га.

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