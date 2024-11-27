стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Innokentij90 27 ноября 2024, 19:36 Транспорт, спецтехника и логистика

В Тюмени открылась первая очередь логистического центра Ozon

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © s0.rbk.ru

Первая очередь логистического комплекса Ozon в Тюменской области — два складских помещения, ангар и КПП маркетплейса — начала свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Ozon запускает первую очередь нового логистического комплекса в селе Успенка Тюменской области. С его открытием в области будет создано порядка тысячи рабочих мест, а сроки доставки товаров сократятся вплоть до одного дня», — сообщили в компании.

В этом году начнут проводить операции в первых двух блоках центра общей площадью 40 тыс. кв. м. Товары с него покупателям начнут поставлять 5 декабря. Склад позволяет размещать более 20 млн товаров стандартного размера и ежедневно обрабатывать порядка 760 тыс. заказов.

Инвестиции в первую очередь строительства составили 3,2 млрд руб. Вторую и третью очереди проекта в компании планируют реализовать до конца 2025 года, ранее срок был до 2026 года. Общая площадь логистического центра составит более 110 тыс. кв. м, будет создано более 6 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций со стороны компании составил более 6 млрд руб., часть из них — заемные средства.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://t.rbc.ru/tyumen/26/11/2024/6745b2a19a7947320b53c6e7

Тюмень, логистический комплекс
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    27.11.2420:31:51

    С его открытием в области будет создано порядка тысячи рабочих мест

    В смысле ещё одна тысяча мигрантов? Врад ли это можно считать благом для страны.

    Сообщению минус.

    #1293057
    • Нет аватара Innokentij90
      27.11.2420:45:04

      Мигранты могут работать где угодно. При чем тут озон и его создание рабочих мест?

      #1293059
      • Нет аватара Kотенко Cергей
        27.11.2421:27:56

        Потому что они там работают. «Озон» создаёт рабочие места для мигрантов.

        Отредактировано: Kотенко Cергей~21:37 27.11.24
        #1293062
        • Нет аватара Innokentij90
          27.11.2421:57:55

          Мигранты и в такси работают. Запретить такси?    

          #1293064
          • Нет аватара Kотенко Cергей
            27.11.2423:29:54

            Лучше мигрантов. Тогда может и открытие очередного «Озона» удостоится плюсов больше, чем 4.

            #1293069
    • Ярослав Киньков Ярослав Киньков
      28.11.2400:28:11

      Странный вывод. Среди знакомых(русские) есть которые работают на складах в Озон, ВБ, причём среди обычных работников. Да, приезжих там не мало. Ну так и в магазинах продуктовых их не меньше работает. Что теперь, магазины запрещать? Или коммунальные службы? А может стройки?

      «Потому что они там работают" — это «классный» аргумент.

      Может не магазины будем запрещать или принижать, а приток мигрантов контролировать и строго пресекать преступность?

      #1293070
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,