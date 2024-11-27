В Тюмени открылась первая очередь логистического центра Ozon

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Первая очередь логистического комплекса Ozon в Тюменской области — два складских помещения, ангар и КПП маркетплейса — начала свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Ozon запускает первую очередь нового логистического комплекса в селе Успенка Тюменской области. С его открытием в области будет создано порядка тысячи рабочих мест, а сроки доставки товаров сократятся вплоть до одного дня», — сообщили в компании.

В этом году начнут проводить операции в первых двух блоках центра общей площадью 40 тыс. кв. м. Товары с него покупателям начнут поставлять 5 декабря. Склад позволяет размещать более 20 млн товаров стандартного размера и ежедневно обрабатывать порядка 760 тыс. заказов.

Инвестиции в первую очередь строительства составили 3,2 млрд руб. Вторую и третью очереди проекта в компании планируют реализовать до конца 2025 года, ранее срок был до 2026 года. Общая площадь логистического центра составит более 110 тыс. кв. м, будет создано более 6 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций со стороны компании составил более 6 млрд руб., часть из них — заемные средства.

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