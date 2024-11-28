Алчевский МК освоил производство равнополочного уголка для строительства и машиностроения

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В сортопрокатном цеху металлургического комбината в Алчевске произведена пробная прокатка равнополочного уголка, который применяется в строительстве металлоконструкций, в частности, для сборки каркасов зданий, мостов и других несущих конструкций, а также в машиностроении.

Для освоения нового профиля потребовалось 3 месяца, в течение которых разработана новая калибровка, выполнена расточка калибров валков клетей, а также подготовлена арматура для привалков.

Тестовая партия составила 34,1 тонны, а результаты геометрических измерений показали полное соответствие требованиям ГОСТ 8509-93. По результатам испытаний металл уголка соответствует категории 5 согласно ГОСТ 535-2005, что подтверждает его прочностные характеристики и пластичность.

На предприятии отмечают, что выпуск нового профиля расширит не только ассортимент продукции, а также диапазон заказчиков.

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