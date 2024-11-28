Экспорт промышленных товаров из Москвы в Северную Африку вырос на 31%

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За восемь месяцев 2024 года объем промышленного экспорта Москвы в страны Северной Африки вырос на 31%.

По итогам января-августа 2024 года поставки выросли на 31%. Более чем в два раза увеличился объем экспорта фармацевтики и медицинской техники. Московские промышленники поставляют на рынок Северной Африки диагностические и лабораторные реагенты, стоматологические устройства, терапевтическое дыхательное оборудование и другое.

За восемь месяцев 2024 года общий объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в страны Северной Африки вырос на 9%. На товары промышленного сектора приходится около 77% в общей структуре московского ННЭ в регион. Наибольшей популярностью на этом рынке пользуются строительные детали и материалы, химические составы, промышленное оборудование, электрораспределительные устройства московского производства.

Ключевым партнером столицы стал Египет. По итогам января-августа объем московского несырьевого неэнергетического экспорта в эту страну увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В частности, более чем на 20% выросли поставки продукции приборостроения, на 80% вырос объем экспорта лекарственных средств и диагностических реагентов.

В целом, экспорт товаров промышленных отраслей в Египет за восемь месяцев 2024 года вырос на 33%.Начиная с 2022 года, в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

Московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

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