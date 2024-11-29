«Ижора» и «Петрозаводскмаш» Росатома отгрузили оборудование для 4-го блока АЭС «Сюйдапу»

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Предприятия машиностроительного дивизиона Росатома в Санкт-Петербурге и Петрозаводске отгрузили ключевое оборудование для «ядерного острова» четвертого энергоблока АЭС «Сюйдапу» в КНР.

С завода «Ижора» в Санкт-Петербурге отправлен компенсатор давления для реактора ВВЭР-1200. Это изделие весом 186 тонн обеспечивает необходимое давление в первом контуре реактора и является важной частью оборудования реакторного зала. Доставка компенсатора в Китай будет осуществляться комбинированным способом — по железной дороге и морским транспортом.

«Петрозаводскмаш» в Карелии отправил первый из четырех корпусов главного циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА), вес которого в сборе составляет 48 тонн. Корпус предназначен для поддержания циркуляции теплоносителя в первом контуре реактора и будет установлен в реакторном зале четвертого энергоблока.

Все изделия прошли необходимые контрольные испытания на каждом этапе производства с участием китайских специалистов. Результаты испытаний подтвердили соответствие оборудования высоким стандартам качества для атомной энергетики.

АЭС «Сюйдапу» сооружается в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. В 2019 году был подписан ряд контрактов, в том числе генеральный контракт на сооружение энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу» с реакторами ВВЭР-1200, а также контракт на поставку ядерного топлива. В соответствии с контрактами российская сторона проектирует «ядерный остров» АЭС, поставляет ключевое оборудование для обоих энергоблоков, оказывает услуги по сопровождению проекта, шеф-монтажу, шеф-наладке поставленного оборудования.

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