В Дагестане открыты плодохранилище на 5000 тонн и объект газификации

В Дагестане состоялось открытие двух новых объектов в сфере агропромышленного комплекса: плодохранилища и объекта газификации.

В селе Джепель Магарамкентского района открылось плодохранилище КФХ «Сад» мощностью 5000 тонн (первая очередь проекта, рассчитанного на 10 000 тонн). КФХ «Сад» реализует прорывной проект по созданию плодоовощного кластера в республике. С 2018 года было заложено около 200 гектаров интенсивных яблоневых и грушевых садов.

В селе Харбук Дахадаевского района введен в эксплуатацию объект газификации.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈