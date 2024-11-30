Первый этап испытаний образца двигателя-демонстратора ПД-35 успешно проведен

Впервые в России спроектирован и изготовлен двигатель тягой 35 тонн. Первый этап испытаний двигателя-демонстратора технологий ПД-35 успешно проведен на новом открытом испытательном стенде ОДК-Авиадвигатель, специально созданном для испытаний двигателей с тягой от 24 до 50 тонн. За время испытаний, которые проводились в течение нескольких месяцев, многократно обеспечен выход на взлетный режим с достижением тяги двигателя 35 тонн.

В этом выпуске:

00:00 — вступление о теме выпуска

01:07 — информация о программе создания ПД-35

02:18 — комментарий Александра Иноземцева, генерального конструктора АО «ОДК-Авиадвигатель»

02:44 — информация о развитии 20-и ключевых технологий в программе создания ПД-35

03:14 — комментарий Александра Иноземцева, генерального конструктора АО «ОДК-Авиадвигатель»

04:55 — информация о разработке новых материалов в НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ

05:27 — комментарий Алексея Вострикова, начальника НИО «Жаропрочные литейные и деформируемые сплавы и стали» НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ

07:00 — информация о разработке подшипников для двигателя-демонстратора ПД-35

07:08 — комментарий Олега Курочкина, директора по продажам, «Вологодский завод специальных подшипников»

07:37 — завершение выпуска

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