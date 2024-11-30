В Чувашии реализуются пять инвестпроектов на 2,5 млрд рублей

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При содействии АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии» (АИР Чувашии) введены в эксплуатацию объекты в рамках реализации 5 масштабных инвестиционных проектов с привлечением порядка 2,5 млрд рублей и созданием 417 рабочих мест. Это в том числе ООО «ЧЭТА» (производство электротехнической продукции"), ООО «Евраз Автоматика» (производство электротехнической продукции"), ООО Завод «ОБД» (производство объемных бетонных изделий для средне- и многоэтажного строительства), ООО «Индустриальный парк» (частный технопарк «Абат»), ООО «Звениговский» (цех мясопереработки). Еще 3 инвестпроекта на сумму 132,2 млн рублей признаны масштабными в текущем году, 2 проекта на сумму 369 млн рублей претендуют на такой статус.

Всего на сегодня на сопровождении АИР Чувашии находится 114 инвестиционных проектов общей стоимостью в 83 млрд рублей, предусматривающих создание порядка 8,7 тыс. рабочих мест. Оно является единой точкой входа инвесторов в республику и сопровождает инвестиционные проекты в режиме «одного окна» на всех стадиях реализации — от идеи до ввода объектов в эксплуатацию. При этом основная часть проектов сосредоточена в муниципалитетах Чебоксарской агломерации.

К числу приоритетных задач на 2025 год относится также формирование инвестиционных предложений («коробочных решений») для бизнеса в рамках внедрения регионального стандарта 3.0.

Как сообщили в АИР Чувашии, к наиболее крупным проектам относятся проекты ООО «УК «Индустриальный парк «Сеспель» (серийное производство широкой линейки тяговых электроприводов на базе вентильно-индукторного электродвигателя для строительно-дорожной и коммунальной техники) объемом 3 млрд рублей, ООО «ИНТЕРЭНЕРГО» (строительство завода по производству энергетических котлов большой мощности), ООО «МЕГАПОЛИС-ЧЕБОКСАРЫ» (реконструкция объекта незавершенного строительства под гостиницу Гранд-отель «Мегаполис») — по 2 млрд рублей.

Проекты на сумму от 500 млн рублей до 1 млрд рублей — ООО «Авиатор» (создание предприятия по производству малых архитектурных форм), ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов» (масштабирование производства вилочных погрузчиков со строительством нового производственного корпуса), ООО «Племенной птицеводческий завод «Канашский» (модернизация птицеводческого комплекса), ООО «Чебомилк» (строительство фермы на 720 голов КРС в д. Липсеры Цивильского округа), ООО «Волга Премиум» (реконструкция отеля с увеличением площади здания номерного фонда).

В рамках взаимодействия с инвесторами АИР Чувашии осуществляет подбор площадки и вариантов размещения под конкретные требования проекта, содействие в подключении к инфраструктуре и в сотрудничестве с ресурсоснабжающими организациями; подбор федеральных и региональных мер поддержки, помощь при подготовке пакетов документов на их получение, привлечение различных источников финансирования.

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