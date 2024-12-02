«КАМАЗ» поставил партию комфортабельных автобусов большого класса НЕФАЗ в Санкт-Петербург

© t.me

Семь автобусов НЕФАЗ-5299-30-52 пополнили автопарк ООО «Пальмира» — одной из крупнейших транспортных компаний Санкт-Петербурга. Ещё один автобус ведущий российский производитель грузовой и пассажирской техники поставит заказчику в конце декабря.

НЕФАЗ-5299-30-52 — городской автобус большого класса вместимости, модель разработана для работы на маршрутах с активным пассажиропотоком. Комфортабельные автобусы НЕФАЗ-5299-30-52 полностью отвечают требованиям современной городской среды. Они оборудованы пандусами и площадкой для маломобильных граждан, а также системой книлинг, которая позволяет наклонять кузов автобуса для удобной посадки и высадки пассажиров. Предусмотрены кондиционеры с режимом обогрева, бегущая строка в салоне и другие полезные опции. Общая пассажировместимость автобуса — 98 человек, включая 31 место для сидения.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈