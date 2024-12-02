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artal 02 декабря 2024, 12:07 Спортивные объекты

В Брянске состоялось торжественное открытие Ледового дворца «Пересвет»

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 © www.bryanskobl.ru

30 ноября состоялось торжественное открытие после реконструкции ледового дворца «Пересвет» в Бежицком районе города Брянска.

Сразу после торжественного открытия ледового дворца «Пересвет» на его ледовой арене начался товарищеский хоккейный матч между командами Правительства Брянской области и «Тигры» (Москва).

Под звуки Гимна Российской Федерации и Брянской области команды поприветствовали друг друга. Почетное право провести вбрасывание шайбы было предоставлено прославленному хоккеисту Владиславу Третьяку.

В перерывах для зрителей выступали юные фигуристки-воспитанницы СК «Брянск». За 10 минут до окончания была сделана игровая пауза и на лед вместо пятерки команды Правительства Брянской области выехали юные воспитанники хоккейных школ Брянской области и закончили матч против команды «Красных звезд».

В память о сегодняшнем событии участникам вручили памятные медали.

 © www.bryanskobl.ru

 © www.bryanskobl.ru

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Источник: http://www.bryanskobl.ru/news/2024/11/30/15405

  • artal
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Брянск, ледовый дворец
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