«Калашников» начал поставки СКАТ 350М в ГТЛК

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Концерн «Калашников» осуществил первую поставку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) СКАТ 350М в адрес Государственной транспортной лизинговой компании (АО «ГТЛК») для применения в гражданских целях.

Беспилотная авиационная система (БАС) СКАТ 350М официально внесена в реестр продукции, произведенной на территории Российской Федерации, согласно Постановлению Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 г. , что дало производителю право выставлять БАС на государственные торги и поставлять продукцию для выполнения государственных заказов.

Комплекс с БЛА СКАТ 350М позволяет проводить аэрофотосъемку и оперативный видеомониторинг в любой точке России от Камчатки до Калининграда, так как имеет широкий диапазон рабочих температур, независимо от рельефа местности, стабильно работает при сильном ветре и высокой облачности. Таким образом, беспилотник незаменим в лесном и сельском хозяйствах, нефтегазовой отрасли, для мониторинга ЛЭП, в градостроительстве, работе природоохранных организаций и при проведении спасательных операций.

Высокая эффективность беспилотников СКАТ 350М доказана его применением в зоне СВО.

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