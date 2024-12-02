стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
slav262 02 декабря 2024, 18:46 Видеоблог

Арктический центр в Якутске. Хроника строительства. Ноябрь 2024

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

Выполнен монтаж металлического каркаса третьей урасы (старинное летнее жилище якутов) на крыше строящегося Арктического центра. Конструкция весом более 50 тонн смонтирована в проектное положение. Таким образом, полностью завершён каркас здания, включающий 3 урасы и светопрозрачный купол в виде озера на крыше. Урасы венчают внутренние пространства здания: большой и малый зрительные залы театров, а также мультимедийный зал.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://rutube.ru/video/c23630d7fe5c0bac7a31e26c41b5bc35/

  • slav262
  • 1
Якутия, Арктический центр, группа ВИС, Культура
  • lapshin-89 lapshin-89
    02.12.2420:35:17

    В детстве любил смотреть на телеканале Discovery программу про уникальные и необычные здания мира. Прошло 20 лет и теперь такие здания есть во многих городах России.

    #1293300
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,