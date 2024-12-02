Арктический центр в Якутске. Хроника строительства. Ноябрь 2024

Выполнен монтаж металлического каркаса третьей урасы (старинное летнее жилище якутов) на крыше строящегося Арктического центра. Конструкция весом более 50 тонн смонтирована в проектное положение. Таким образом, полностью завершён каркас здания, включающий 3 урасы и светопрозрачный купол в виде озера на крыше. Урасы венчают внутренние пространства здания: большой и малый зрительные залы театров, а также мультимедийный зал.

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