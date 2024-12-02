РЖД запустили бесконтактную оплату на пригородных поездах

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Билеты на пригородные поезда в мобильном приложении РЖД теперь можно оплачивать бесконтактно с помощью Mir Pay, следует из сообщения компании.

«Развиваем современные сервисы быстрой и безопасной покупки проездных документов — запустили возможность бесконтактной оплаты билетов на пригородные поезда с помощью Mir Pay», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Mir Pay доступен в новой версии мобильного приложения «РЖД Пассажирам» для Android, в нем больше не надо ждать код подтверждения и вводить его вручную — оплата подтверждается самим сервисом. Приложение с поддержкой сервиса, как отмечается, добавлено в отечественный магазин приложений RuStore.

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