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Innokentij90 02 декабря 2024, 20:18 Информационные технологии

РЖД запустили бесконтактную оплату на пригородных поездах

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Билеты на пригородные поезда в мобильном приложении РЖД теперь можно оплачивать бесконтактно с помощью Mir Pay, следует из сообщения компании.

«Развиваем современные сервисы быстрой и безопасной покупки проездных документов — запустили возможность бесконтактной оплаты билетов на пригородные поезда с помощью Mir Pay», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Mir Pay доступен в новой версии мобильного приложения «РЖД Пассажирам» для Android, в нем больше не надо ждать код подтверждения и вводить его вручную — оплата подтверждается самим сервисом. Приложение с поддержкой сервиса, как отмечается, добавлено в отечественный магазин приложений RuStore.

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Источник: https://1prime.ru/20241202/rzhd-853262269.html?in=l

РЖД, Mir Pay, оплаты
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