В Ростовской области отремонтировали путепровод, связывающий с ЛНР

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Путепровод в Гуково Ростовской области, движение по которому закрыли в июне прошлого года из-за угрозы обрушения, отремонтировали. Движение по мосту, который связывает регион с ближайшими населенными пунктами Луганской Народной Республики (ЛНР), открыто.

В феврале 2024 года специалисты госкомпании «Автодор» увеличили пропускную способность КПП в ЛНР, восстановив двухполосный путепровод, ведущий к пункту пропуска «Гуково».

Мост связывал между собой не только поселки 65-тысячного Гукова, но и соседние города — Новошахтинск, Зверево, Красный Сулин, обеспечивал транспортную связь с ближайшими населенными пунктами Луганской Народной Республики — городами Свердловск и Красный Партизан. <…> С поставленной задачей мостовики справились в обозначенные сроки, обеспечив открытие движения по путепроводу.

Обновленный путепровод улучшит транспортную доступность пункта пропуска, расположенного на административной границе региона, поскольку при подготовке проектной документации учли возросший поток автомобилей. После ремонта мост готов к пропуску большегрузной техники, которая следует на территорию ЛНР.

Путепровод отремонтировали менее чем за год, на реконструкцию моста и подъездных путей к нему направили порядка 210 млн рублей. В зоне реконструкции общей протяженностью 458 м для удобства пешеходов оборудовали тротуары.

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