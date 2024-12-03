Компания «Си Тех» представила проект катамарана, предназначенного для обслуживания рыбных хозяйств

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Специалисты группы компаний «Си Тех» (Sea Tech) завершили разработку эскизного проекта катамарана, предназначенного для обслуживания рыбных хозяйств. Об этом говорится в сообщении группы от 3 декабря.

По данным разработчиков проекта, документация отправлена и согласована с заказчиком. В настоящее время сотрудники конструкторского бюро ведут разработку технического проекта.Как следует из материалов группы, речь идет о проекте морского катамарана — судна обслуживания РВК140.Судно предназначено для обслуживания садков рыбной фермы, создания инфраструктуры садкового комплекса, выполнения различных функций универсального портового катера.

Судно обслуживания проекта РВК140 — справка

Длина наибольшая — 14,9 м

Ширина наибольшая — 7,50 м

Высота борта на миделе — 2,56 м

Осадка по КВЛ — 1,50Груз на палубе — 1,5 т

Мощность ГД — 2×140 кВт

Скорость макс. — 15 уз

Автономность по топливу — 3 сут.

Дальность — 160 миль

Топливные цистерны — 4 куб.м

Экипаж — 3 чел.

Класс ГИМС — КМ IV PIII

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