В ЛНР началась разработка неосвоенного пласта полезных ископаемых

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В шахте им. Баракова в Луганской Народной Республике начали разработку неосвоенного ранее пласта коксующегося угля. Выработки 25-й северной лавы располагаются на глубине 860 метров, ежесуточно оттуда можно получать до 1 тысячи тонн угля. С 2014 года это первая разработка северной лавы.

Коксующийся уголь с Бараковской шахты будут направлять на местные металлургические предприятия, а также в другие регионы РФ.

Разработкой будет заниматься ООО «Торговый дом «Донские угли». На ПМЭФ было заключено соглашение о передаче компании, помимо Бараковской (в том числе шахты «Дуванная»), ещё четырёх угольных шахт в ЛНР — это «Молодогвардейская», «Красный партизан» (в т.ч. шахта Свердлова), «Суходольская-Восточная» и «Харьковская». Также инвестор получит несколько вспомогательных предприятий, в числе которых центральная обогатительная фабрика «Нагольчанская» и Ровеньковское погрузочно-транспортное управление.

Суммарные инвестиции в проект оцениваются в 50 млрд рублей, освоить их планируется в течение пяти лет. На шахтах, находящихся под управлением «ТД «Донские угли», уже трудятся более 10 тыс. человек, планируется создать рабочие места ещё примерно для 2 тыс. человек.

До конца года инвестор намерен добыть на угольных шахтах ЛНР в целом до 900 тыс. тонн угля. В планах на 2025 году — добыча 4,7 млн тонн коксующегося угля с выпуском концентрата свыше 2,7 млн тонн. Достичь таких показателей позволит ввод в эксплуатацию ещё восьми новых очистных забоев. При этом общие запасы угля в пяти шахтах ЛНР составляют до 700 млн тонн.

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