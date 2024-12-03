Завод «Промтех» показал реанимобили, включая Lada Largus с системой подъема коляски на крышу

© motor.ru

В России представили медицинскую спецверсию универсала Lada Largus. Она предназначена для перевозки инвалидов-колясочников. Новый реанимобиль разработали инженеры завода «Промтех», которые представили модель в рамках выставки «Здравоохранение». Главной особенностью новой машины стал электрический механизм подъёма инвалидной коляски в специальный бокс, расположенный на крыше. Кроме того, разработчики показали еще два медицинских автомобиля.

© motor.ru

Медицинский Largus разработан специально для пациентов с ограниченными возможностями. Универсал оборудовали поворотным передним креслом для облегчения посадки в салон, а также системой ручного управления сцеплением, тормозом и газом. На крыше автомобиля разместили бокс, в который с помощью электрического механизма можно погрузить инвалидную коляску. Внутри реанимобиля может разместиться медицинская бригада и лежачий больной на носилках.

© motor.ru

Второй премьерой, продемонстрированной в ходе выставки, стала медицинская спецверсия, построенная на базе Lada Vesta SW Cross. В салоне реанимобиля могут расположиться два сидячих пациента и раскладные носилки.

© motor.ru

Так же инженеры продемонстрировали защищенный медицинский фургон, построенный на полноприводном шасси Kapitan. Благодаря бронекапсуле и 23-миллиметровому лобовому стеклу машина способна выдержать обстрел из автомата Калашникова. При этом система полного привода позволяет эксплуатировать автомобиль в тяжелых условиях — к примеру, эвакуировать пострадавших от техногенных аварий или природных катаклизмов.

В апреле прошлого года в России представили санитарный автомобиль, построенный на базе Lada Granta в кузове лифтбек. Стоимость медицинской машины тогда начиналась от 942 500 рублей.

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