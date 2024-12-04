ПАО «КАМАЗ»

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1. Для Тайрику-Игирма Групп, крупнейшего лесоперерабатывающего предприятия Segezha Group в Иркутской области, приобретён рестайлинговый автобус НЕФАЗ-5299

Он вмещает до 106 человек!

В чём рестайл? В автобусе есть складная аппарель, антивандальные сидения, а также низкий уровень пола, облегчающий высадку и посадку пассажиров. Для безопасности пассажиров автобус от «КАМАЗа» оборудован системой пожаротушения двигателя и отсека подогрева двигателя c оповещением водителя. Связь водителя с пассажирами осуществляется через переговорное устройство.

Кстати, управление и трансмиссия сконструированы таким образом, что 12-метровый гигант остаётся манёвренным и комфортным в плотном трафике.

«Ежедневно будет производиться до 10 рейсов для 300 сотрудников предприятия. Обновлённая автотехника заменит собой изношенный и требующий капитального ремонта транспорт, что позволит нам улучшить условия труда, сократить затраты на ремонт и избежать непредвиденных простоев в производстве. Также немаловажно обеспечить безопасную и комфортную транспортировку персонала до места работы и обратно домой», — рассказал генеральный директор Тайрику-Игирма групп Александр Прудников.

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2. Филиал «Мариупольтеплосеть» получил новую спецтехнику

Новая спецхтехника поступила на предприятие «Донбасстеплоэнерго». Ключи от автокрана «Клинцы», а также грузового автомобиля КамАЗ с прицепом, предназначенных для перевозки длинномерных грузов, вручил сегодня филиалу «Мариупольтеплосеть» заместитель генерального директора «Донбасстеплоэнерго» Алексей Варыпаев.

Автокран на шасси автомобиля КамАЗ имеет общую грузоподъемность 25 тонн и общий вылет стрелы протяженностью 31 метр. Автокран значительно повышает качество и снижает трудозатраты при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

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Седельный тягач КамАЗ с прицепом-длинномером общим объемом 24 куб.м имеет максимальную грузоподъемность более 32 тонн. Такая техника — незаменимый помощник при перевозке длинномерных грузов для выполнения ремонтных и аварийно-восстановительных работ.

Приобретение спецтехники осуществлено в рамках реализации инвестиционной программы предприятия «Донбасстеплоэнерго».

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