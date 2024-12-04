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d-tatarinov 04 декабря 2024, 22:16 Транспорт, спецтехника и логистика

В Тольятти показали новую спецтехнику для очистки улиц

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 © tlt.ru

В Тольятти муниципальное предприятие «Зеленстрой» получило универсальную коммунальную машину УКМ-2500. Новая техника приобретается администрацией Тольятти для предприятия по договору лизинга, заключенному в октябре. Согласно документу, в Тольятти должны прибыть еще четыре единицы коммунальной техники, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, МБУ «Зеленстрой» занимается поддержанием чистоты в городе, ведет работы по благоустройству и озеленению.

УКМ-2500м — это современная компактная универсальная коммунальная машина на базе шасси с шарнирно-сочлененной рамой. Машина может выполнять функции, для которых ранее пришлось бы использовать разную технику. Она сочетает в себе способности трактора со щеткой, фронтального погрузчика и комбинированной дорожной машины. В комплектации есть подметально-уборочное, поливомоечное, пескоразбрасывающее, навесное (отвал) оборудование — все, что нужно для круглогодичной уборки пешеходных зон, парковых зон, узких проходов и проездов.

На днях специалисты «Зеленстроя» получили МАЗ-самосвал и трактор «Беларусь» со шнекоротором для уборки снега. Эти машины уже готовы выйти на городские улицы в грядущие снегопады.

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Источник: https://tlt.ru/city/v-tolyatti-poka...ekhniku-dlya-ochistki-ulic/2245806/

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