На Южном Урале ввели почти полукилометровую эстакаду

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На участке федеральной автомагистрали М5 «Урал» в Челябинской области запустили транзитный транспорт по правой части эстакады через ручей Сатлык.

«Это первая из пяти новых эстакад в Ашинском районе. Длина железобетонного моста — почти 400 метров, а высота опор достигает 28 метров, пролеты — по 33 метра», — сообщили «Южноуральской панораме» в пресс-службе подрядчика «Дортрансстрой».

По информации дорожников, сейчас здесь отсыпают будущую левую проезжую часть, доводя ее до проектных отметок на подходах к эстакаде через Сатлык.

Уфимский подрядчик на федеральной трассе М5 «Урал», кроме сатлыковского моста, также строит в Ашинском районе самую протяженную на Южном Урале эстакаду через реку Сим. Мостовики собирают металлоконструкции пролетного строения для его надвижки на опоры моста.

По словам заместителя директора по строительству искусственных сооружений предприятия Ильи Чуракова, уже готов стапель для укрупнительной сборки пролетного строения длиной 180 погонных метров. Перед первой надвижкой, которая намечена на 1 марта, нужно собрать 14 пар балок пролетного строения длиной 168 погонных метров, чтобы дотянуться до второй опоры моста.

Мостовое сооружение возводят в ходе масштабной реконструкции особо важной автомагистрали и строительства объездной дороги вокруг Сима. По расчетам, это намного ускорит проезд в районе перевалов, позволит избежать огромных пробок и повысит безопасность движения.

«В рамках строительства эстакады через реку Сим на сегодня возведено порядка 80% железобетонных опор, необходимых для последующего устройства пролетного строения сооружения. Высота опор — 46 метров. Длина эстакады — более километра. На нее потратят 25 миллиардов рублей, — сообщили в пресс-службе подрядчика, компании „Дортрансстрой“. — Наши мостовики приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролетного строения для дальнейшей его надвижки на опоры моста».

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» уточнили, что большой эстакадный проект состроит из трех стадий. Первая — мост через реку Ук, вторая — километровая эстакада через реку Сим, третья — эстакада, соединяющая федеральную трассу с городом.

Отметим, что в рамках реконструкции трассы М5 «Урал» и строительства четырехполосной трассы в Ашинском районе тот же подрядчик недавно досрочно завершил буровзрывные работы на участке км 1564 — км 1609.

© s.ura.news

© s.ura.news

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