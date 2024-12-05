Во Владимире открылось новое производство трикотажа

При поддержке Сбера в Собинском районе Владимирской области открыто новое предприятие ООО «Нит-э-Бит» по производству изделий из вязаного высококачественного трикотажа с общим объемом инвестиций более 200 млн рублей.

Проект реализуется при поддержке Сбера, Федерального Фонда развития промышленности, Фонда развития промышленности Владимирской области, Гарантийного фонда Владимирской области. Сбер предоставил банковскую гарантию предприятию в объеме 148 млн. рублей в качестве обеспечения займа Фонда. Средства будут направлены на приобретение оборудования в рамках проекта ООО «Нит-э-Бит».

Игорь Чермошанский, управляющий Владимирским отделением Сбербанка:

«Сбер заинтересован в развитии предприятий и производственных комплексов во Владимирской области. Мы ценим партнерское сотрудничество с компанией „Нит-э-Бит“ и намерены развивать наши отношения для реализация новых проектов».

Сергей Становов, Генеральный директор ООО «Нит-э-Бит»:

"Благодаря поддержке Сбера, Регионального и Федерального Фондов развития промышленности, наша компания планирует выйти на максимальную производительную мощность уже во втором квартале 2025 года. Мы сможем производить до 900 тысяч единиц изделий в год. А в результате реализации проекта будет создано более 100 рабочих мест".

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