Ростех направил в войска очередную партию БТР-МДМ

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Наш холдинг «Высокоточные комплексы» выполнил годовой контракт на поставку БТР-МДМ «Ракушка» в рамках гособороназказа. На днях в армию была отправлена еще одна партия бронетранспортеров. Машины оснащены комплектами дополнительной защиты, средствами снижения заметности и защиты верхней полусферы.

Десантные многоцелевые БТР-МДМ предназначены для перевозки десанта до 13 человек, а также боеприпасов, запасных частей, ГСМ в составе десантных подразделений во всех условиях боевого применения и в различных климатических условиях.

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