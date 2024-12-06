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artal 06 декабря 2024, 09:58 Спортивные объекты

В Камско-Устьинском районе Татарстана открылся крытый футбольный манеж

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 © minsport.tatarstan.ru

5 декабря в Камско-Устьинском районе РТ состоялось торжественное открытие нового крытого футбольного манежа «Кама-Арена». Новый спортобъект позволит местным футболистам заниматься в комфортных, современных условиях круглый год и привлечет к занятиям спортом больше взрослых и детей. Такие цели соответствуют целям федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

На церемонии был вручён спортивной школе подарочный сертификат на новый автобус. Кроме того, на открытии прошел мастер-класс от молодежной команды «Рубина».

Крытый футбольный манеж «Кама-Арена» построен по республиканской программе строительства универсальных спортивных площадок. В этом году он стал вторым объектом, возведенным по обновленному эскизу. В конце ноября свои двери распахнул подобный манеж в Лаишевском районе.

 © kamskoe-ustie.ru

https://kamskoe...futbolnyi-manez

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Источник: https://minsport.tatarstan.ru/index.htm/news/2366909.htm

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Республика Татарстан, футбольный манеж
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