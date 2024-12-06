Ангстрем запустил в серию микросхему для «умных» систем

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Компания АО «Ангстрем» — резиден т особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — начала серийное производство универсального микроконтроллера КР1878ВЕ1. Такие устройства применяют в интеллектуальных сетях связи и системах «Умный дом». В ноябре 2024 года изделие было внесено в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России и призвано заменить импортные аналоги.

Изделие запущено в серийное производство мощностью до 100 тысяч устройств в год.

За время своей деятельности в ОЭЗ Москвы компания-резидент вложила в свое развитие свыше 1 млрд рублей, над реализацией проектов трудится около 1080 специалистов.

По словам производителя, в настоящее время наблюдается значительный спрос на эти изделия среди предприятий, занимающихся производством устройств и аппаратных систем для промышленной автоматизации, интернета вещей (IoT), интеллектуальных сетей, телеметрии, охранных систем и сигнализации.

«Данный 8-разрядный микроконтроллер серийно выпускался более 20 лет, но в 2024 году был полностью модернизирован в соответствии с современными запросами рынка и возросшей потребностью в электронно-компонентной базе первого уровня — полностью отечественном продукте. В частности, программатор микросхемы, выполняющий функции записи, считывания и удаления информации, был оснащен USB-интерфейсом. В короткие сроки изделие было переведено из опытного производства в серийное», — пояснил генеральный директор компании «Ангстрем» Сергей Воронцов.

Кроме того, предприятие занимается разработкой универсального 32-разрядного микроконтроллера — проект «Трасса-1П», который обладает более расширенными характеристиками и также является полностью отечественным продуктом."Сегодня резидент ОЭЗ «Технополис Москва» решает сложнейшие конструктивные и технологические задачи. К примеру, компания освоила производство импортозамещающих СВЧ микросхем, которые применяются в оборудовании сотовой связи и кабельного телевидения. Еще одной уникальной разработкой стал высоковольтный IGBT-драйвер для систем управления мощными электродвигателями. Устройство не только уникально для российского рынка, но и полностью заменяет аналоги мировых производителей", — пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

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